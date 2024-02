“Qual è la posizione di Greco sulla liquidazione Ato?”, Scuvera: “Contro l’opposizione usa l’offesa”

Gela. Intorno all’Ato rifiuti e più in generale al ciclo locale dell’impiantistica, la politica sta stratificando posizioni ormai piuttosto nette. Ieri, in consiglio comunale, il sindaco Lucio Greco ha ricalcato con tratti forti il suo sostegno alla guida del commissario Lucisano, criticando le mosse degli altri primi cittadini dell’ambito e contestando certe valutazioni portate nel dibattito dall’opposizione. Non è mancato un botta e risposta a distanza con il consigliere FdI Salvatore Scerra, ieri presidente durante i lavori. “Onestamente, ieri si è parlato di tutto ma non ho compreso quale possa essere la posizione del sindaco rispetto ad una liquidazione dell’Ato che va avanti da quasi quindici anni. E’ favorevole a procrastinarla ancora? La vuole chiudere e assicurare una fase successiva? – si chiede il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera – è stato solo un dibattito politico. Non sono stati illustrati dati tecnici ed economici. Non sappiamo quanto incassa o quanto spende l’Ato”. L’esponente meloniano non ritiene che possa esserci biasimo nei confronti degli altri sindaci dell’assemblea. “Non c’erano perché non sono stati invitati – dice inoltre – invito Greco a ripresentare una richiesta di monotematico ma questa volta convocando gli altri sindaci”. Tra le fila FdI, non è affatto piaciuta l’uscita del primo cittadino nel dibattito con Scerra.