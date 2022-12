“Quelli di ieri non erano atti politici”, Alabiso: “Sfiducia o centrodestra unito decida cosa fare”

Gela. “Quelli di ieri in consiglio comunale non erano atti politici. Siamo rimasti in aula per assicurare i 700 mila euro destinati ai disabili e per evitare problemi sui progetti finanziati”. Il consigliere leghista Emanuele Alabiso non vede alcuna apertura politica al sindaco Lucio Greco, impegnato nel complesso tentativo di mettere ordine in una crisi che si è fatta dirompente, fino a determinare l’azzeramento. “E’ inutile uscire dall’aula o adottare strategie strettamente politiche – aggiunge – ormai, sappiamo che la maggioranza non c’è più. Il sindaco non ha più i numeri e questo siamo riusciti a dimostralo. Limitarsi a fare ostruzionismo non ha senso. C’è la sfiducia, che noi abbiamo già firmato. Chi non vede più altre prospettive, firmi a sua volta e si proceda. Non ci sono altre soluzioni”. Negli scorsi giorni proprio dalla Lega, con il coordinatore cittadino Raffaele Carfì, è arrivato un invito al centrodestra. I salviniani invocano “maturità” per dare un segnale alla città. “Se c’è la volontà, il centrodestra si metta intorno ad un tavolo, in modo compatto, e decida cosa intende fare – spiega ancora Alabiso – la proposta è questa. Non si tratta di andare a governare insieme a Greco ma di decidere quale progetto strutturare per la città. Il sindaco non può pensare di andare avanti sperando che gli atti arrivino all’ultimo giorno utile e che ci possa sempre essere l’opposizione a garantire il numero legale. Se le condizioni devono essere queste, è meglio arrivare alla sfiducia”. Alabiso ed altri esponenti di centrodestra (i meloniani Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti e il forzista Rosario Trainito) ieri prima della seduta dell’assise civica hanno risposto alla convocazione del sindaco, che ha dato ulteriori delucidazioni sull’attuale situazione degli atti finanziari e del bilancio.