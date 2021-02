“Rilanciare cultura”, incontro con Malluzzo: Trainito, “impegno anche su bonifiche”

Gela. L’emergenza Covid ha quasi del tutto impegnato l’attività della commissione consiliare sanità, almeno in quest’ultimo anno, praticamente dall’inizio della pandemia. Il presidente Rosario Trainito e gli altri componenti Gaetano Orlando, Carlo Romano, Sandra Bennici e Giuseppe Guastella, hanno proposto misure per il contenimento del contagio in città e partecipato a sopralluoghi nelle strutture sanitarie e a tavoli istituzionali. Il presidente Trainito, che in alcune occasioni ha anche espresso posizioni differenti rispetto a quelle dell’amministrazione comunale, proprio sulla gestione delle misure anti-contagio, spiega però che l’attività prosegue pure su altri fronti. “Tra le altre cose, stiamo lavorando ad un incontro con Arpa e Eni per verificare lo stato dell’arte delle procedure di bonifica e valutare i tempi previsti – dice Trainito – vorremmo avere i dati sulla qualità dell’aria in città”. I consiglieri, in vista di una fase finalmente meno intensa della pandemia, vogliono però certezze dall’amministrazione, ad iniziare dal rilancio culturale del territorio, dopo l’avvio dei lavori del Museo del mare. C’è stato un incontro con l’assessore Cristian Malluzzo.