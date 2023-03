Rilancio di Manfria, Romano e la commissione: “Dai servizi al lungomare, nascerà osservatorio”

Gela. Un rilancio di Manfria che passa anzitutto dai servizi di base. La settima commissione consiliare, presieduta dal forzista Carlo Romano, ha più volte toccato il tema. Ora, l’invito ufficiale è ad unire le forze insieme ai consiglieri delle commissioni urbanistica, sviluppo economico, turismo, sanità e ambiente, per costituire un osservatorio permanente. “Si dovrà occupare di creare le condizioni per la realizzazione del lungomare di Manfria, per la riqualificazione della zona del campetto di calcio di Roccazzelle che è di proprietà comunale, per l’istituzione di un mercatino settimanale estivo con la vendita e la degustazione delle tipicità enogastronomiche locali, per l’estensione delle manifestazioni dell’estate gelese anche alla frazione balneare, per chiedere la manutenzione delle vie di accesso e delle vie principali, per l’anticipazione a fine aprile del termine ultimo per la pulizia dei terreni incolti, infestati da insetti ed erbacce, per l’apertura di uno sportello comunale settimanale accessibile ai residenti della frazione, per l’istituzione di una guardia medica nel periodo invernale dalle 18 alle 22 di tutti i giorni, per il potenziamento dei collegamenti con la città, soprattutto nel periodo scolastico, e ancora per garantire la sicurezza di cose e persone durante tutto l’anno e per tenere sotto controllo il fenomeno del randagismo”.