Rilancio, Greco ha scritto ad Eni: giunta approva indirizzi per piano ripresa

Gela. Tra polemiche sulla gestione della Ghelas e il fuoco di sbarramento dell’opposizione che ha denunciato il caso degli incarichi legali, la maggioranza del sindaco Lucio Greco, nel tardo pomeriggio di oggi, è ritornata a riunirsi. Stesso luogo del vertice che l’ha preceduto, la pinacoteca a Palazzo di Città. Poca politica, a quanto pare. Greco sembra aver voluto rispondere ad una certa diffidenza che aleggia tra gli alleati. Si è soffermato sulle misure che l’amministrazione comunale vuole adottare per tentare di alleviare i morsi della crisi economica, scatenata dall’emergenza Covid. Probabilmente, ci sarà l’incontro con le parti sociali, già anticipato a seguito della protesta degli esercenti e degli ordini professionali, che questa mattina hanno simbolicamente restituito le chiavi delle loro attività. Sindacati, organizzazioni datoriali e gli stessi professionisti aspettano che il sindaco metta sul tavolo il pacchetto per il rilancio, sempre che sia possibile in un territorio arso dalla crisi. L’avvocato ne ha approfittato per arrivare alla riunione con in mano la delibera appena approvata dalla giunta. Si tratta di misure indicate a tutti i settori del municipio. Un atto di indirizzo che deve però ancora trovare materiale attuazione. Sul rilancio Greco e i suoi non possono permettersi troppi passi falsi. Esercenti e categorie produttive osservano le mosse della giunta e fino ad ora non si ritengono per nulla soddisfatti. In maggioranza, le proposte si sono susseguite, ma ad oggi probabilmente anche i pro-Greco sanno che quanto fatto non può bastare. In una situazione sempre più grave, il sindaco ha scritto non solo alle parti sociali ma anche ad Eni. Una mossa che va incontro alle attese di molti alleati. La missiva è indirizzata al presidente di raffineria Francesco Franchi e all’amministratore delegato Ignazio Arces. Lo ha fatto dopo la protesta di questa mattina e l’incontro con gli esercenti in crisi. “Il sottoscritto, facendosi interprete di questo grave stato di disagio economico delle categorie commerciali – si legge nella missiva indirizzata anche a sindacati, organizzazioni datoriali e ordini professionali – è qui a richiedere a codesta spettabile azienda la possibilità di un urgente incontro, unitamente a tutte le sigle sindacali, per programmare percorsi e linee di intervento in grado di dare una spinta alla ripartenza dell’economia cittadina e che possano così fungere da volano per le sorti economiche della città”. Una richiesta di aiuto piuttosto esplicita rivolta alla multinazionale. Nelle ultime settimane, si è spesso parlato di usare una parte dei 32 milioni di euro delle compensazioni o le royalties estrattive. Tutte ipotesi che al momento tali sono rimaste, in attesa di capire se Eni vorrà mettere sul tavolo nuove risorse.