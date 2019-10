Ringhiera si stacca, minore finisce in strada ferito: poteva essere una tragedia

Gela. Poteva essere una tragedia. Un giovanissimo, di circa sedici anni, è precipitato da un piano rialzato di uno stabile, a ridosso di via Venezia. Nell’immobile, hanno sede diversi studi professionali e ai piani inferiori, ci sono alcune attività commerciali. Il minore è stato trasferito in ospedale. Dai primi racconti, pare che abbia avuto una colluttazione con un coetaneo, che l’avrebbe spinto su una ringhiera protettiva. La struttura non ha retto, staccandosi completamente e facendolo finire praticamente in strada. L’impatto è stato violento.