“Uffici anagrafe vanno trasferiti e migliorati”, consiglieri l’hanno ribadito all’assessore Iudici

Gela. Spazi angusti, nessuna privacy, archivi cartacei che vanno del tutto rivisti e operatori che lavorano in condizioni di costante disagio. Gli uffici dell’anagrafe sono stati al centro di un confronto tra la presidenza del consiglio comunale, i pochi dirigenti che si sono presentati alla riunione, i capigruppo e l’assessore Florinda Iudici. La posizione dei consiglieri è praticamente unanime, quegli uffici vanno spostati in viale Mediterraneo, al pian terreno e in locali consoni. Lo aveva denunciato, ad inizio agosto, il consigliere di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, che anche questa mattina ha chiesto di assumere provvedimenti immediati. “Non è solo una questione di uffici da adeguare – dice – è necessario digitalizzare l’archivio e superare la ricerca cartacea. Serve la privacy per gli utenti e l’amministrazione deve farsi garante di un miglioramento delle condizioni di lavoro per gli operatori”. Nelle ultime settimane, non sono mancati i problemi, con alcuni dipendenti addetti all’ufficio sottoposti a sanzione. All’incontro non c’era il dirigente Giuseppe Montana. Per i consiglieri, sarebbe importante che fosse lui stesso a dare rassicurazioni sui miglioramenti da apportare. Maggioranza e opposizione, questa volta, non sono andate allo scontro, anzi. Sia il capogruppo Udc Salvatore Incardona sia l’esponente di maggioranza Vincenzo Cascino hanno ribadito la necessità che si assicurino standard di servizio idonei, anzitutto nel rispetto degli utenti.