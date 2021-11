Riparte la refezione scolastica, Filcams: “Bisogna subito lavorare sulla prossima gara”

Gela. Oggi è ripreso il servizio di refezione scolastica per gli istituti della città. I lavoratori erano rimasti fermi per diverso tempo, anche a causa dello stop del servizio dovuto alle restrizioni anti-Covid. Questa mattina invece, dopo lunghe trattative con l’amministrazione comunale, le attività sono riprese. Il segretario provinciale della Filcams-Cgil Nuccio Corallo “esprime soddisfazione” e richiama il confronto avuto nei mesi con l’assessore Cristian Malluzzo. Il sindacato però segnala nuovamente come ormai da tempo il servizio parta sempre in ritardo, questa volta di almeno due mesi rispetto all’avvio delle lezioni. Corallo parla di “negatività inspiegabile che fa perdere due mesi di salario alle lavoratrici senza assicurare il servizio agli alunni e alle loro famiglie”.