“Ripartire dai bisogni della città”, nasce “Tutti…insieme”: presidenza a Vella, segretario Cocchiaro

Nel consiglio direttivo, c’è l’esponente dei comitati di quartiere Salvatore Terlati, insieme ad Angelo Nardo e Gaetano Faraci. La sede è in via Santa Maria Di Gesù 13. In una nota ufficiale, infine, vengono citati punti di partenza che sono “libertà, democrazia, giustizia e solidarietà sociale”. Non è da escludere che possa essere uno dei movimenti potenzialmente in grado di avviare interlocuzioni con partiti e non solo, anche per la corsa alle prossime amministrative.