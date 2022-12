Rischio dissesto incide su scelte politiche, giunta in stand by: Greco a confronto con esperti

Gela. L’ombra lunga del dissesto finanziario e il puzzle di una giunta (per ripartire) che fa fatica a prendere forma. Sono due facce della stessa medaglia che in questi giorni pesano sul cammino amministrativo del sindaco Lucio Greco. Ieri, i civici di “Una Buona Idea” hanno ufficializzato la decisione di non rientrare in giunta e allo stesso tempo già puntano gli occhi sugli atti finanziari, per cercare di avere un quadro della situazione che sia più fedele possibile. Negli uffici comunali, la strada che porta al dissesto non è per nulla un azzardo e da questo versante passano le sorti politiche del primo cittadino. Se venisse sbarrata la casella del dissesto, pochi sarebbero disposti ad assumersi il fardello di entrare in giunta e dopo i civici potrebbero arrivare altre defezioni politicamente di rilievo. Il sindaco e il suo entourage stanno cercando di raddrizzare una situazione che non è per nulla semplice da gestire. In più occasioni, anche negli incontri con gli alleati della prima ora, Greco ha ribadito che lo sconvolgimento attuale non è da imputare alla sua azione amministrativa ma alle orme di passate gestioni. Gli alleati, però, vogliono capire con quale scenario avranno a che fare e non tutti sono così convinti che quello del dissesto sia un punto inevitabile. L’avvocato, da quando la crisi si è acuita, ha già avuto confronti con due diversi consulenti esterni, l’ultimo dei quali, Calogero Centonze, ha partecipato ad incontri aperti ai gruppi di maggioranza. E’ già stato ribadito che un riequilibrio dei conti non è così scontato, di fatto ponendosi sul solco del parere negativo dei revisori.