Ritardi nel pagamento di un esproprio, abuso d’ufficio per cinque funzionari comunali

Gela. Per la procura si trattò di abuso d’ufficio. Furono troppo lunghi i tempi per esitare il pagamento di una procedura di esproprio, che poi condusse ad un debito fuori bilancio. Contestazione che ha portato davanti al gup cinque funzionari comunali, che si occuparono di quell’istruttoria. I pm avevano già avanzato richiesta di rinvio a giudizio. La difesa degli imputati, sostenuta dall’avvocato Giacomo Ventura, ha invece esposto quali furono le ragioni di quell’iter così complesso. E’ stato fatto riferimento ad una massa notevole di procedure, che nel periodo al centro dell’indagine non era stata ancora definita. Ci volle una sorta di task force interna per censire gli espropri da liquidare, perché ormai accertati con pronunce passate in giudicato.