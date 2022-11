Gela. La forza del vento, che oggi si è abbattuto sulla città, ha causato danni, con la necessità di interventi dei vigili del fuoco in diversi quartieri. In via Matteotti, il vento ha letteralmente portato via un’intera tettoia, che è finita davanti ad uno degli ingressi della scuola “Santa Maria di Gesù”, poco prima dell’uscita degli alunni.