“Ritirare le variazioni di bilancio”, tanti dubbi anche tra i pro-Greco: “Giunta le approvi”

Gela. La prima chiamata in consiglio comunale per la seduta dedicata esclusivamente alle variazioni di bilancio, a garanzia dei progetti, è andata a vuoto, mancando il numero legale. Si è subito notata l’elevata quota di banchi vuoti tra le fila dei pro-Greco. Tanti, infatti, non sono per nulla convinti dell’iter adottato dall’amministrazione comunale e questo vale pure tra gli alleati del sindaco. Tutti si attendevano, sulla base della norma regionale, che la giunta approvasse le variazioni, trasmettendole al consiglio per la sola ratifica. Invece, così non è stato. Dopo il ritiro degli atti delle scorse settimane, ancora una volta il sindaco Lucio Greco e gli assessori hanno approvato “proposte di delibere”, come se fossero mere prese d’atto, sostanzialmente rinviando al voto dell’assise civica. Nelle scorse ore, prima dell’inizio della seduta, è stata trasmessa una nota, pare condivisa da diversi gruppi, anche pro-Greco.