Rogo distrusse tre mezzi Ghelas, un giovane a processo: ricostruita attività d’indagine

Gela. Almeno quattro giovani entrarono nell’area di parcheggio dei mezzi della municipalizzata Ghelas. Prima, ci sarebbe stato il tentativo di rubare gasolio. Qualche minuto dopo, due di loro ritornarono appiccando le fiamme ad alcune palme. Il rogo però si estese anche a tre mezzi della società, usati per le attività lavorative. Furono distrutti. Uno dei presunti incendiari, Alessio Bonvissuto, è attualmente a processo, perché accusato di aver agito quella notte. Gli investigatori, per risalire all’identità degli incendiari, effettuarono intercettazioni ambientali e analizzarono le immagini dei sistemi interni di videosorveglianza, che ripresero l’azione. Nel corso dell’udienza tenutasi in settimana, davanti al giudice Eva Nicastro, proprio uno degli investigatori è stato sentito. Ha ricostruito le fasi dell’indagine e molto ruota intorno proprio all’effettiva identificazione. La società è parte civile, con l’avvocato Raffaela Nastasi. L’imputato invece è difeso dall’avvocato Cristina Alfieri. I fatti risalgono a sei anni fa e i danni furono ingenti. Per la difesa, non ci sono indicazioni certe rispetto all’eventuale presenza di Bonvissuto. Nel corso delle indagini, furono valutate le posizioni di più giovani e si lavorò anche su alcuni profili social. Lo scorso anno il gup del tribunale dispose il rinvio a giudizio.