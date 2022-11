Sfiducia, l’opposizione: “Grave degrado, Greco arroccato e ha disatteso il suo mandato”

Gela. “Una crisi di governo della città che non ha mai avuto fine”. I consiglieri comunali di opposizione, nel testo della mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco fatto pervenire alla presidenza dell’assise civica, chiudono qualsiasi spiraglio per un’eventuale prosecuzione dell’esperienza amministrativa del primo cittadino. Secondo il drappello che non sta con l’avvocato, le defaillance non sono mancate, sia su un piano strettamente politico che a livello di gestione della macchina municipale. La fine anticipata della sindacatura viene giustificata sulla scorta di diversi punti presi in considerazione. Si parte dalla tendenza, considerata sempre più marcata, dell’amministrazione a non dare seguito agli atti di indirizzo, alle mozioni e alle interrogazioni consiliari, snobbando l’assise civica, e si arriva ai mancati correttivi finanziari e di bilancio. Seppur indicati dalla Corte dei Conti regionale, per l’opposizione non sono mai stati attuati, fino a determinare l’attuale caso del bilancio di previsione, praticamente bocciato dai revisori. “Il sindaco è arroccato nelle sue posizioni in maniera a volte anche arrogante”, scrivono i consiglieri di opposizione. L’amministrazione comunale non sarebbe stata in grado di concretizzare “la quasi totalità degli impegni elettorali-programmatici”, confermano nella mozione. Troppi servizi interrotti (trasporto disabili, assistenza anziani e strisce blu) e anche “la perdita costante di finanziamenti regionali e statali”, sono altre ragioni che stanno alimentando l’iniziativa. Per chi sostiene la sfiducia, il sindaco e la sua giunta non avrebbero più l’appoggio di buona parte della maggioranza e settori comunali strategici rimangono privi di una guida politica.