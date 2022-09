Rotary e Croce Rossa insieme, in piazza tanti cittadini per lo screening cardiovascolare

Gela. Sabato mattina, in piazza Umberto I, si è tenuto uno screening per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Questa giornata di prevenzione sanitaria, promossa dal Rotary club di Gela in collaborazione con la Croce Rossa locale, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. Su oltre duecento è stato effettuato il controllo della glicemia, della pressione e si è provveduto all’anamnesi. Su altri cinquanta, che presentavano fattori di rischio più elevati, è stato effettuato l’elettrocardiogramma. La prevenzione sanitaria è una pratica che andrebbe svolta periodicamente ad intervalli brevi e con facilità di accesso per la popolazione e oggi è sicuramente uno tra gli strumenti più importanti che la medicina moderna utilizza. Il Rotary club di Gela, grazie all’esperienza e alla disponibilità del dirigente medico di cardiologia del Vittorio Emanuele, Erminio Spadaro, e del medico internista del nosocomio, il dottor Giovanni Di Vita, ha potuto offrire alla cittadinanza un servizio professionale e rilevante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.