“Siragusa vuole solo distrarre”, Morselli: “Noi sui rifiuti non facciamo debiti”

“Ricordo a Siragusa che sui rifiuti sono state espletate due gare pubbliche e due procedure negoziate, tutte andate deserte. A causo di ciò, c’è stata la necessità di accodarsi ad una decisione della Srr4. Il sindaco Greco ha votato contro la gestione in house. Aveva posto tutte le perplessità del caso, comprese quelle per i tempi incerti dell’avvio del servizio. Siamo consapevoli – spiega ancora – che il servizio è carente, ma certamente con questa amministrazione non si sono fatti debiti per 17 milioni di euro solo per i servizi aggiuntivi e per ulteriori 14 milioni per mancati pagamenti dei conferimenti in discarica, com’è accaduto dal 2010 al 2018”. Chiaramente, Morselli tira in ballo anche gestioni amministrative che videro il Pd guidare il settore ambiente, che ha la competenza sul servizio rifiuti. Esclude inoltre attacchi del sindaco verso i dipendenti Eni. “Trovo di cattivo gusto il tentativo di speculare sui dipendenti Eni, peraltro proprio in queste ore di silenzio elettorale”, conclude.