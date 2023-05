Rottura totale Melfa-ultras, “Nessun rispetto per chi ci definisce pseudo tifosi, restituisca il logo”

Gela. Questa volta la rottura sembra definitiva. I gruppi organizzati del Gela Calcio prendono le distanze dal management della SSD Gela. Dopo l’ultimo tentativo andato a vuoto sabato pomeriggio di patron Maurizio Melfa, gli ultrà biancoazzurri hanno formalmente annunciato che non si sentono rappresentati dall’imprenditore gelese e dal suo staff dirigenziale. Ieri gli ultrà in un comunicato congiunto erano stati durissimi con Melfa. “E’ arrivato il momento di dire basta – hanno scritto – prendiamo le distanze da questo squallido teatrino. Siamo stanchi di comunicati e di chi parla tanto. Giocatori e dirigenti vanno e vengono, noi ci saremo sempre, al di là della categoria. Ritiriamo il nostro logo storico: nessun rispetto per chi ci ha definiti “pseudo tifosi” o “delinquenti”. Siamo ultras, non criminali”.