Royalties estrattive, emendamento norma all’Ars: Di Paola, “ulteriore 20 per cento per bollette”

“Oltre al trenta per cento degli introiti che spetteranno ai Comuni, come previsto nella norma inserita in finanziaria – precisa Di Paola – l’emendamento stabilisce che ai Comuni come Gela, Butera e Licata, e ad altri sui cui territori si svolgono attività estrattive, venga destinato un ulteriore venti per cento per intervenire sulla povertà energetica. Saranno quindi somme che si potranno destinare per sgravi sulle bollette energetiche degli utenti. La proposta prevede appunto di destinare questo venti per cento in più oltre al trenta per cento che spetterà ai Comuni”. Su questo versante gli approfondimenti sono in corso e poi spetterà al parlamento regionale pronunciarsi. Potrebbe essere un altro tassello a sostegno dei territori che sono centri delle attività estrattive sull’isola. Un aspetto di questo tipo, peraltro, era stato indicato diverso tempo fa dall’amministrazione comunale che definì un atto d’indirizzo. Il sindaco Greco volle che si valutasse la soluzione di fondi per sgravi sulle bollette energetiche dei cittadini. La richiesta di un incontro con i parlamentari regionali del territorio è stata avanzata proprio per discutere di adeguamenti alla disciplina sulle royalties inserita in finanziaria.