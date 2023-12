Sammito: “Aspetto di conoscere programma e candidato centrodestra, non impongo la mia presenza”

“Io mi rivedo nel centrodestra e in Forza Italia. Aspetto di poter leggere i contenuti del programma per le prossime amministrative e di valutare il nome del candidato a sindaco – spiega Sammito – davanti ad un progetto valido, sarò felicissimo di poter dare il mio contributo qualora mi venisse chiesto. Non impongo la mia presenza a nessuno. Metto a disposizione la mia persona, il mio lavoro, per quello che saranno il programma e il candidato a sindaco, che più convinceranno la città. Attendo gli sviluppi degli incontri. E’ inutile ribadire che guardo con molta attenzione a questa coalizione”. Quello tra Sammito e Forza Italia, infine, è un rapporto che a breve potrebbe essere ufficializzato. Pare infatti che il presidente abbia attivato la procedura per l’iscrizione ufficiale al partito, in attesa di avere la tessera. Lo scorso anno, fu candidato degli azzurri per le regionali.