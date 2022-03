Rubano pure le cucce per i randagi, una sparita: erano state collocate da poco

Gela. Non è passato neanche un mese dall’istallazione delle quattro cucce di quartiere per dare un posto al caldo ai randagi della città che lo spirito autodistruttivo che troppo spesso affossa i gelesi venisse fuori per l’ennesima volta.

Questa notte a farne le spese è stata proprio una delle due cucce poste di fronte Palazzo di Giustizia, portata via da ignoti senza che nessuno si accorgesse di nulla.

L’amara scoperta l’ha fatta questa mattina una delle volontarie dell’associazione “Vita Randagia” che recatasi sul posto si è accorta del furto, allertando l’amministrazione e i carabinieri. Il timore era che una cosa del genere potesse succedere e purtroppo è successo, come sottolinea Giulia Cassaro, responsabile di Vita Randagia. Sul posto è arrivato anche l’assessore alla tutela degli animali Giuseppe Licata, che si era fatto promotore dell’iniziativa, sposando le proposte delle associazioni. La notizia dell’installazione delle cucce aveva fatto il giro d’Italia trovando consenso in diversi comuni che avevano deciso di imitare quanto fatto dal Comune di Gela. Ecco perché quanto accaduto lascia ancora di più l’amaro in bocca.