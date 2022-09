Sammito: “Avanti con progetto centrodestra, alle urne buon risultato senza strutture a sostegno”

Gela. “Forza Italia? E’ da sempre la mia casa, con o senza adesione ufficiale”. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, che ha chiuso l’esperienza delle urne per le regionali dovendo fare i conti con “compagni” di lista che hanno ottenuto risultati ben superiori alla media, trae comunque un esito politicamente favorevole. “Mi aspettavo un risultato migliore ma non sono per nulla deluso – dice – in città, ho avuto più voti del parlamentare riconfermato Michele Mancuso, che ha tanti sostenitori e un seguito consistente. La mia campagna elettorale è stata fatta porta a porta, mettendoci passione. Non ho avuto un supporto strutturato del partito, dell’amministrazione o di gruppi consiliari. C’è chi mi ha sostenuto e devo ringraziare il consigliere Marina Greco. Chiaramente, un grazie va alla mia famiglia e a chi ha voluto mettere passione nell’affrontare quest’avventura. Alla fine, sono riuscito ad ottenere quasi gli stessi voti di candidati che avevano strutture ben organizzate alle spalle”. Nessuna recriminazione da parte di Sammito, che nella lista di Forza Italia si è trovato a fronteggiare il peso, elettoralmente enorme, dell’uscente (riconfermato) Michele Mancuso e di un altro candidato che continua a tirare voti al proprio mulino, il consigliere niscemese Rosetta Cirrone Cipolla. “Li ringrazio e mi complimento con loro – aggiunge – ora, però, si riparte con un progetto di centrodestra per dare alla città un futuro governo proprio di quest’area politica”. Il presidente del civico consesso non fa marce indietro e sembra convinto di potersi ritagliare più di uno spazio nel centrodestra cittadino, con o senza il simbolo ufficiale di Forza Italia.