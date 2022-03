Sammito candidato Ars, pronta adesione a FI: “Supporto da consiglieri fuori dai partiti”

Gela. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, ieri, ha praticamente ricevuto il via libera ufficiale alla sua candidatura all’Ars. Per due diverse consiliature, è sempre stato eletto nella lista “Un’Altra Gela”, il movimento del sindaco Lucio Greco. Tre anni fa, è risultato l’esponente di maggioranza più suffragato, in assoluto. In questi mesi, ha lavorato per la candidatura, pur senza trascurare l’attività istituzionale. Ha preferito muoversi non alla luce dei riflettori, ma aprendo un canale politico, le cui basi risalgono già allo scorso anno, quando sempre a Palermo ottenne un primo sì dai vertici siciliani di Forza Italia. Il commissario cittadino Vincenzo Pepe l’ha indicato come il candidato locale degli azzurri. Un’accelerazione netta, che questa mattina ha portato Sammito direttamente a Palermo. Era in programma un incontro con il coordinatore regionale forzista Gianfranco Miccichè e con il deputato Ars, Michele Mancuso (che a sua volta pare pronto a ripresentarsi ai nastri di partenza). “L’incontro è previsto – ha detto questa mattina il presidente Sammito – per definire modalità e tempi della mia adesione a Forza Italia. Anche a seguito di quanto dichiarato ieri dal coordinatore cittadino Pepe, non posso che confermare la mia volontà di aderire a questo progetto politico”. Da diversi anni, Sammito è accostato ai berlusconiani, ma fino ad oggi non c’era mai stata un’adesione ufficiale. “Il mio percorso in Forza Italia – aggiunge – inizia con questa candidatura, sulla quale Pepe ha messo praticamente un lucchetto, quasi blindandola e anzi lo ringrazio per le parole che ha speso nei miei confronti. Lavorerò affinché sia una candidatura che unisca. Chiaramente, quello nel partito è un cammino che non si interromperà con la candidatura, ma che proseguirà. Ci saranno altre scadenze importanti, fino alle prossime amministrative”.