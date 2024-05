Acqua a singhiozzo, 5 autobotti in meno di un mese in un condominio di via Cartesio

Gela. Mentre impazza la campagna elettorale da diversi quartieri della città arrivano segnalazioni su mancanza d’acqua. I residenti della zona di Caposoprano (mura Federiciane e zone adiacenti) non ricevono l’acqua da domenica scorsa benché Caltaqua abbia comunicato che doveva essere distribuita a giorni alterni.

In alcune zone accade l’assurdo. In un condominio di via Cartesio dove risiedono 18 famiglie l’acqua arriva con pressione bassa e neanche un sopralluogo dei tecnici di Caltaqua ha risolto l’inghippo. Morale della favola? Cinque carichi di autobotti acquistati solo nel mese di aprile, con una media di una ogni 4-5 giorni. Una situazione che si ripete malgrado le pec e le telefonate al call center dei residenti. E non solo di via Cartesio, che si stanno “armando” di motorini elettrici per famiglia.