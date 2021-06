Scerra, “parole Greco gravi, per opposizione cambiare commissioni è antidemocratico”

Gela. Per il sindaco Lucio Greco, quanto accaduto in aula sulle commissioni, ma non solo, sarebbe il risultato di “ricatti” tendenti a destabilizzare maggioranza e amministrazione comunale. Greco ha apertamente attaccato una “piccola parte della maggioranza” che starebbe remando contro. Quelle del sindaco vengono considerate parole inaccettabili dall’opposizione. Domani è in programma una riunione urgente proprio del gruppo di opposizione, con il centrodestra, la grillina Virgina Farruggia e l’indipendente Paola Giudice. Riunione resasi necessaria proprio dopo le parole del sindaco. “Quello che è stato dichiarato è gravissimo – dice il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra – la riunione l’ho richiesta d’urgenza proprio per affrontare la questione”. Il capogruppo di “Avanti Gela”, che è stato tra i consiglieri che ha appoggiato la griglia delle commissioni poi approvata, ritiene che quanto dichiarato dal sindaco vada approfondito. “Noi fin dal primo momento abbiamo fatto opposizione a questa amministrazione e non abbiamo timore di confermarlo attraverso le nostre azioni. Peraltro, non è la prima volta che il sindaco fa dichiarazioni di questo tipo”. Al termine del vertice di domani l’opposizione deciderà il da farsi.