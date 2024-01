Schianto in via Licata, la morte di Silvia Baudo: incarico per gli accertamenti

Gela. Sarà affidato giovedì l’incarico allo specialista che si occuperà di tutte le attività di accertamento sul corpo della settantenne Silvia Baudo. È deceduta negli scorsi giorni a causa di un incidente stradale su un tratto di via Licata. A nulla è valso il trasferimento in ospedale. La donna non ce l’ha fatta. Era a bordo di una delle auto che hanno impattato. I pm della procura vogliono valutare le cause del decesso e la dinamica di quanto accaduto. I familiari della vittima stanno seguendo l’intera vicenda.