Schianto in via Recanati, giovane finisce contro il parabrezza di un’auto: è in ospedale

Gela. L’impatto è stato violento, lungo un tratto di via Recanati. Uno scooter e una vettura hanno riportato danni. C’è almeno un ferito, uno dei due giovani che erano in sella allo scooter. Pare che a causa dell’impatto sia finito contro il parabrezza dell’automobile. L’altro giovane, che era alla guida del mezzo, non avrebbe riportato conseguenze. Il ferito è stato trasferito in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni.