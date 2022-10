“Scontro su regolamento è un fatto politico”, Sammito: “Ho le spalle larghe e vado avanti”

Gela. “La tensione sul regolamento per il trasporto disabili? E’ un fatto esclusivamente politico”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, nella doppia seduta di questa settimana, ha dovuto fare fronte ad un’agitazione sempre maggiore, anzitutto tra i banchi dei pro-Greco. “Mi sembra evidente che ci sia un problema politico tra alcune forze civiche e il gruppo di FI. L’ex consigliere azzurro Di Dio ha voluto esprimere tutto il suo dissenso verso quel partito e l’assessore che è in giunta – dice Sammito – ha prima richiamato il parere della commissione H e poi il fatto che non si sia data attuazione al regolamento precedente del 2017. Sono certo che la questione sia politica. Gli attacchi? Ho le spalle larghe e vado avanti. C’è ancora un anno e mezzo. Proseguo nel mio lavoro e se i consiglieri ritengono che non lo stia svolgendo al meglio, hanno tutti gli strumenti, eventualmente, per revocarmi”. Dai banchi dei civici sono arrivati degli emendamenti al regolamento, che saranno valutati dal dirigente. Sammito ha provveduto a trasmetterli. I pareri del dirigente potranno dire di più sulla tenuta del regolamento, che l’assessore di Forza Italia Nadia Gnoffo intende portare avanti, come ha già confermato. Anche se alla fine dovesse arrivare un’intesa sull’atto, comunque il dibattito in corso ha nuovamente fatto emergere crepe profonde tra i pro-Greco. Il sindaco ieri ha invitato tutti ad evitare “regolamenti di conti”. Più volte ha spronato la maggioranza a compattarsi, anche se gli incontri preannunciati non si sono ancora tenuti.