Scontro sulle commissioni, Pd-M5s: “Metodi Greco dittatoriali, vuole sviare crisi giunta”

Gela. La nota ufficiale, che ieri il sindaco Lucio Greco ha trasmesso alla presidenza del consiglio comunale e a tutti i consiglieri, sta facendo montare un dissenso, piuttosto netto. Il sindaco ha lamentato un uso delle commissioni, anche di tipo politico. Ha parlato di un’eccessiva tendenza ad effettuare ispezioni, con esiti anche “grotteschi”. Nella nota, si citano “azioni militaresche”. In serata, è prevista una conferenza stampa, indetta da un gruppo di consiglieri comunali. Quelli di Pd e Movimento cinquestelle si portano avanti e contestano qualsiasi intromissione nell’attività delle commissioni. “Le attività del consigliere comunale, in quanto pubblico ufficiale come dice la legge, comprendono l’acquisizione di qualsiasi notizia e informazione, utili all’espletamento del proprio mandato, comprese le visite ricognitive del patrimonio comunale con relativo accesso agli atti. Questo diritto è espressione di una carica pubblica”, spiegano i consiglieri comunali Virginia Farruggia, Alessandra Ascia e Gaetano Orlando. Attività di controllo, come riferiscono i consiglieri, che sono necessarie per valutare l’operato dell’amministrazione comunale. L’intervento di Greco, invece, lo considerano “un abuso” rispetto al ruolo del consigliere comunale. “A meno che non voglia essere un esercizio di potere dittatoriale – continuano – che vieti tutte le regole democratiche”.