“Sconvolgimenti”, città e industria nel lavoro di alunni e insegnanti del Vittorini

L’idea del documentario è nata all’interno di un laboratorio scolastico di pubblic history dal titolo “Memory Lab”, un incontro di generazioni. “Volevamo far scoprire ai ragazzi quale fosse la loro realtà attraverso la ricerca di testimonianze dirette. Attravero il materiale dell’archivio che Eni ci ha fornito siamo riusciti a fare un ottimo lavoro”, ha dichiarato la regista Chiara Ottaviano.

“I ragazzi hanno fatto un lavoro eccellente. Il loro racconto si ferma al 2014 ma Eni è ancora qui e vuole fortemente investire e non abbandonare questo territorio per dare a questi stessi giovani la possibilità di avere un futuro nella loro città”, ha poi aggiunto il presidente della raffineria di Gela Walter Rizzi. Il docu-film è il prodotto finale di un articolato progetto didattico che ha previsto un corso di formazione per i docenti, condotto da professori di università italiane e straniere, “Memory e Future Lab” dedicati agli alunni e, infine, laboratori tematici sulle tecniche di raccolta delle storie di vita, condotti dall’esperto film-maker Andrea Giannone.