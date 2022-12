Scuola dei mestieri e delle professioni, in città i corsi Eris

Uno sguardo orientato al futuro, arricchito dall’attenzione ed un impegno costanti nel presente educativo della nostra terra. Grazie al suo ruolo pedagogico e didattico nel tessuto sociale, la Scuola dei Mestieri & delle Professioni Eris Formazione, ente leader in Sicilia che festeggia il suo 30° anno di vita (1992 anno della sua fondazione) opera con dedizione e passione sul territorio regionale nei settori della Formazione Professionale, la Ricerca, l’Orientamento ed i Servizi per il Lavoro.

La sfida di Eris – missione contenuta nello stesso nome, dal greco Ἔρις – è quella di rinnovarsi seguendo valori quali l’Uguaglianza, l’Umanità e, chiaramente, la Formazione in tutte le sue forme. La filosofia dell’Associazione spazia dalla progettazione e allestimento di congrui strumenti di contrasto al fenomeno di dispersione scolastica per i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni, sino alle opportunità di nuova e intelligente immissione al mondo del Lavoro tramite il progetto Garanzia Giovani, il piano europeo indirizzato a imprese e giovani attualmente disoccupati in Sicilia che intende rilanciare l’economia siciliana lavoro attraverso orientamento specialistico, tirocini extracurriculari, percorsi formativi per il conseguimento di certificazioni informatiche e linguistiche e consulenze personalizzate per lo sviluppo di competenze imprenditoriali.

L’offerta dell’obbligo formativo di ERIS (IeFP) presente in oltre 30 sedi formative dislocate in Sicilia ritrae, inoltre, una finestra per il futuro lavorativo dei giovani, grazie all’opportunità di acquisire le competenze settoriali da aziende leader nel territorio (per il quale reggono protocolli d’intesa) attraverso l’Apprendistato di I livello, un percorso che prevede un piano formativo individuale sottoscritto tra l’Ente, l’impresa e lo studente apprendista, che alternerà l’attività curriculare e formazione in azienda.

Tutti i percorsi formativi sono finalizzati al conseguimento di una Qualifica professionale al termine del triennio e di un Diploma professionale di Tecnico a conclusione del quarto e ultimo anno. Una volta concluso con successo il percorso di formazione, la figura professionale avrà le competenze certificate in campo nazionale e spendibili nel mercato del Lavoro.