“Se fosse stato per la giunta “Sturzo” sarebbe già smembrato”, Donegani: “Salvo grazie a noi”

“Sono stato io a chiedere con urgenza che venisse convocata una riunione straordinaria del collegio dei docenti – sottolinea Donegani che è anche insegnante nell’istituto – l’assessore regionale Turano non era stato informato di nulla, fino a quando non lo abbiamo contattato noi. Devo dire grazie al lavoro fatto dal dirigente dello “Sturzo”. Io stesso ho chiesto alla giunta di deliberare contro il piano, seppur il sindaco fosse contrario a questo passo. Il decreto è stato sospeso perché lo abbiamo chiesto noi. L’azione del laboratorio “PeR” è stata fin dall’inizio efficace. Abbiamo iniziato a segnalare il rischio dello smembramento già a dicembre del 2022 mentre l’amministrazione era del tutto assente. Ho subito indicato che non veniva rispettato il parametro regionale su scala provinciale. Il risultato di aver salvato lo “Sturzo” si deve alla nostra azione politica, come laboratorio “PeR”, e alla volontà mostrata dal dirigente scolastico. E’ inutile che l’amministrazione cerchi di prendersi meriti inesistenti. Gli atti parlano chiaro, basta consultare quelli delle votazioni alla consulta provinciale”.