Secondo tratto lungomare, Morselli: “La burocrazia fagocita il progetto, rimuovere il rup”

Gela. Rischi a causa dei tempi che si allungano. Il progetto del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia rimane una priorità dell’amministrazione, che avrebbe voluto chiudere le procedure già mesi addietro. Come abbiamo riferito, la conclusione della conferenza di servizi è però stata posticipata. Bisogna aggiornare il progetto esecutivo, sulla base delle prescrizioni dettate dagli enti, parti in causa. L’assessore Romina Morselli insiste per una maggiore celerità e non è per nulla convinta di quanto fatto dall’attuale rup del procedimento. Anche le prescrizioni dettate non erano così attese. “Questa amministrazione ha sempre posto particolare attenzione alla materia dei finanziamenti, ritenendola un’occasione da non sprecare. È esattamente con questa convinzione che allora partecipammo al programma di “Rigenerazione Urbana” che ci consentì di essere ammessi al finanziamento per il secondo tratto del lungomare, per un totale di circa quattro milioni e mezzo di euro. E’ con questa convinzione che allora ci impegnammo per avere i fondi che serviranno per la demolizione dei due lidi che insistono sul tratto da riqualificare – dice l’assessore – l’iter andava spedito anche durante la fase della convocazione della conferenza dei servizi. Fase che ha consentito peraltro di assumere tutti i pareri autorizzativi necessari. Le premesse, quindi, per traguardare il secondo tratto del nostro lungomare e farlo diventare un vero salotto cittadino sulla costa, ci sono tutte ma la concretizzazione di questo sogno al quale i cittadini hanno diritto, sta incontrando non pochi intoppi di ordine burocratico. La chiusura della conferenza dei servizi, è stata infatti rinviata e in questo lasso di tempo interessato dal rinvio bisognerà adattare il progetto esecutivo alle indicazioni tecniche e soprattutto alle prescrizioni poste dagli enti competenti. Ogni giorno, presso il settore dei lavori pubblici, personalmente monitoro l’iter e chiedo espressamente al rup di attivarsi per esitare le prescrizioni avanzate in sede di conferenza dei servizi. Ad oggi, nonostante le mie sollecitazioni e insistenze, il rup continua a rimandare”. Per la parte politica, serve da subito un cambio di passo affidandosi magari a chi sta già seguendo procedure in essere nel percorso del Pnrr. Secondo l’assessore Morselli, il secondo tratto del lungomare è imprescindibile. Nei prossimi mesi, la campagna elettorale rischia di mettere nell’ombra anche procedure molto importanti. “Bisognerà andare in gara non oltre fine giugno”, precisa. Tra prescrizioni che devono essere ricomprese nel progetto da aggiornare, tempi ulteriori per la chiusura della conferenza dei servizi e uffici che con il rup sembra non ingranino, l’assessore opta per una cesura netta, a livello burocratico.