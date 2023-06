Seguì una giovane con insistenza, accuse a trentenne: ha definito con un’oblazione

Gela. Infastidì, con atteggiamenti assai insistenti, una ragazza non ancora maggiorenne. I fatti si verificarono in una struttura di vacanza, nel territorio del Comune di Butera. Un trentenne, finito a processo per questi fatti, ha ottenuto il non doversi procedere. La difesa, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, ha chiesto e ottenuto di definire attraverso un’oblazione. Adempimento che è stato accertato e ieri il pm ha concluso proprio per il non doversi procedere. Pare che lui si fosse invaghito della ragazza ma senza essere corrisposto.