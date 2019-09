Senologia, Mancuso e Gnoffo: “Donne hanno diritto di curarsi in città”

L’assessore Gnoffo, insieme all’amministrazione comunale, sta seguendo l’intero percorso burocratico e non si tira indietro nel rivendicare certezze. “Ritengo che oggi ci siano tutte le condizioni finalizzate a dare piena operatività all’unità dipartimentale. Mi sento coinvolta – dice l’assessore – come donna e oggi come istituzione. Sono stati fatti passi importanti ma non è abbastanza. Ritengo importante che ognuno, secondo la propria competenza, si assuma un impegno preciso e lo porti a termine in tempi brevi. Non possiamo più aspettare e non consentiremo mai che quanto ottenuto sino ad oggi potrebbe essere perduto. Qualsiasi sia la ragione. A Gela solo nel 2018 sono state eseguite 266 prestazioni. La mia attenzione sarà elevatissima. Le donne devono poter scegliere di curarsi nella propria città, in un centro di eccellenza e vicino ai propri cari”.