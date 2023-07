Servizio rifiuti, Usb spinge per piena attuazione clausola sociale: parti assenti all’incontro

Gela. Nonostante l’accordo raggiunto nelle scorse settimane per il cantiere locale, il sindacato continua a chiedere la piena attuazione della disciplina della clausola sociale per tutti i lavoratori che passeranno all’in house Impianti Srr, entro ottobre pronta a gestire il servizio rifiuti. Questa mattina, ad eccezione dei rappresentanti Usb e Filas, le parti convocate non hanno risposto. Davanti ai funzionari del centro per l’impiego di Caltanissetta si tornerà il 24 luglio. Soprattutto la segreteria di Usb, rappresentata dal segretario Luca Faraci, è decisa nel ritenere che la clausola sociale, con il passaggio diretto dei lavoratori da Tekra ad Impianti Srr, debba essere attuata nel pieno rispetto delle garanzie di tutti gli operai. I vertici dell’in house e della Srr4, a loro volta convocati, non hanno dato seguito, sottolineando che l’accordo per le assunzioni è già stata sottoscritto. Da Usb, fanno sapere che al momento della stipula dell’accordo non è stato possibile mettere a verbale le necessarie osservazioni. Per il sindacato, sarebbe stata necessaria una stipula in “sede protetta”, in presenza delle parti. Stesse richieste vengono avanzate per il cantiere di Piazza Armerina.