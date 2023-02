Settimana della salute organizzato dall’Ambulatorio medico solidale

Gela – Inizia oggi la Settimana della Salute in occasione della XXXI Giornata mondiale del Malato organizzata dall’Ambulatorio medico “Dr. Franco Bennici” in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta, la Piccola Casa della Misericordia, i Club Lions e Rotary di Gela, il CISOM dell’Ordine di Malta e l’Ordine Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme. Nell’ambulatorio diocesano, grazie alla convenzione avvenuta con l’ASP di Caltanissetta, operano gratuitamente vari medici specialisti come cardiologi, chirurghi, internisti, pediatri, psicologi, radiologi, otorini, oculisti, odontoiatri e medici di base che coordinati dal direttore sanitario Dott. Santo Figura, prestano la loro consulenza gratuita al fine di istaurare un programma di diagnosi e cura per coloro che manifestano il loro desiderio di essere curati ma non hanno la possibilità economica.