Sfiducia, in aula il 2 maggio: dibattito al via dal pomeriggio

Come riportato, i civici di “Una Buona Idea” hanno lanciato la proposta del tavolo con tutte le forze politiche e al contempo rimangono l’ago della bilancia, non avendo ancora una posizione netta sulla mozione. Se optassero per il no, l’amministrazione potrebbe continuare a lavorare a costante contatto con gli uffici finanziari e la Corte dei Conti, almeno per evitare in extremis il dissesto. Se il gruppo, che in giunta c’è stato per oltre tre anni, decidesse invece di schierarsi con il “partito” della sfiducia, allora sarebbe la fine anticipata dell’esperienza amministrativa del sindaco Greco. Il primo cittadino, comunque, non intende fare passi indietro e fino all’ultimo cercherà di far prevalere l’appello ai “responsabili”. In aula, si andrà il giorno dopo la festa dei lavoratori: per il sindaco e per gli assessori il rientro in Comune potrebbe segnare la fine del loro governo della città.