Sfiducia saltata, Morselli: “Centrodestra immaturo ma dalla Lega un’incoerenza senza senso”

“Il centrodestra – dice Morselli – sostenendo la sfiducia, in un momento finanziariamente drammatico per l’ente comunale, ha dimostrato immaturità ma anche distacco dalle reali esigenze della città. Però, seppur non condivida questa loro posizione, devo dire che sono rimasti coerenti, votando la sfiducia nonostante il sindaco si fosse già dimesso. Quello che mi fa specie, invece, è l’incoerenza enorme della Lega. Fino alla scorsa settimana, il coordinatore e il consigliere Alabiso hanno dichiarato pubblicamente che le firme alla mozione di sfiducia sarebbero state ritirate. Invece, in aula, è accaduto ben altro. Dovevano dare priorità alla crisi finanziaria ma hanno votato la sfiducia. Della crisi finanziaria, invece, cosa ne è stato? Non mi pare che sia stata risolta o superata. Dalla Lega è arrivata una presa in giro a danno della città. Un atteggiamento incomprensibile e da censurare”.