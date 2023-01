Sgombero stabile via Portoferrara, residenti in assemblea: Casciana, “conferenza servizi”

Gela. Senza un’alternativa concreta, non intendono lasciare le loro abitazioni nello stabile di via Portoferrara. In serata, i residenti si sono riuniti in assemblea. Chiedono che il sindaco si faccia carico della situazione e lunedì, insieme ai rappresentanti del Sunia e al presidente della commissione urbanistica Vincenzo Casciana (che era presente all’assemblea) si recheranno in municipio per avere un incontro con il primo cittadino. In una missiva hanno scritto di “un obbligo morale” di Greco nel prendere posizione. L’avvocato ha firmato l’ordinanza di sgombero, per ragioni di sicurezza, su indicazione dello Iacp. I residenti non potranno rientrare fino a nuovo ordine. Casciana ritiene indispensabile una conferenza di servizi.