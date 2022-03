Sì Musumeci ai lotti locali della Gela-Siracusa, “assessorato proceda per la progettazione”

Gela. Un incontro tra il governatore Nello Musumeci e i sindaci dei Comuni di Gela, Licata, Niscemi, Vittoria, Comiso e Acate, si è tenuto a metà mese. Nella sede catanese della Regione, il presidente aveva dato garanzie di voler mettere mano ad un progetto “eterno”, quello dei lotti locali della Gela-Siracusa. Il sindaco Lucio Greco è stato tra i primi cittadini che hanno spinto per avere qualche riscontro in più dal governo regionale, visto che ad oggi l’autostrada è stata coperta solo sul versante siracusano e in parte su quello ragusano. I lotti che partono da Gela sono considerati anello di congiunzione fondamentale per il collegamento con l’aeroporto di Comiso. Dopo quell’incontro, Musumeci, che inevitabilmente deve dare risposte a questo territorio, per cercare di placare le tante polemiche e arginare i troppi disservizi (dal porto e fino ai tagli alla sanità), ha dato mandato all’assessorato regionale alle infrastrutture. Il dipartimento dovrà procedere con tutti i necessari passaggi, per definire l’affidamento della progettazione esecutiva dei lotti locali della Gela-Siracusa. La giunta regionale ha approvato la richiesta del presidente. Nella delibera, si richiama “una pregressa attività di progettazione”, che era stata avviata dal Consorzio autostrade siciliane. Dovrebbe essere questa la base dalla quale partire, per poi realizzare la progettazione esecutiva. La volontà politica sembra esserci e il provvedimento approvato dalla giunta regionale potrebbe costituire un primo sbocco, anche se le procedure saranno molto lunghe e complesse. L’assessorato del forzista Marco Falcone dovrà anzitutto trovare le somme necessarie per la progettazione esecutiva. Pare che durante l’incontro nella sede catanese della Regione, si è ipotizzata una somma non inferiore ai quaranta milioni di euro per una progettazione definitiva. L’importo complessivo dei lavori dei lotti locali si aggirerebbe intorno al miliardo di euro.