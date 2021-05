“Siamo prigionieri”, in via Caviaga pericolo alberi: “In casa parassiti e topi”

Gela. Da anni, chiedono regolari interventi di manutenzione e potatura degli alberi, che entrano letteralmente all’interno della loro abitazione. Ad oggi, i residenti di un’abitazione di via Caviaga, a Macchitella, sono invece costretti a convivere con disagi di ogni tipo, con un concreto rischio igienico-sanitario. Insetti e parassiti penetrano costantemente nell’abitazione e negli ultimi giorni è stato necessario l’intervento di un gruppo di disinfestatori, contattati d’urgenza dai proprietari dell’immobile, che temono danni permanenti. L’avvocato Salvatore Vasta, che vive nell’abitazione, ha più volte diffidato ufficialmente il municipio, ma non ci sono stati riscontri. “Sono stati tutti informati, l’assessore Giuseppe Licata – dice – ma anche i responsabili di Ghelas. Non si può andare avanti in questo modo. Siamo prigionieri in casa nostra, dove circolano liberamente, topi, insetti e parassiti. Io stesso sono riuscito ad impedire che si disperdessero centinaia di api di un alveare. Da almeno due anni, chiediamo un’adeguata potatura dei pini, che circondano la nostra abitazione. Nessuno interviene e nell’immobile vive anche una donna anziana, spesso sola. Siamo stanchi”.