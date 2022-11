Sistema fotovoltaico nelle aree del nuovo centro oli Enimed, Regione autorizza iter espropri

Gela. Per il dipartimento regionale dell’energia ci sono tutte le condizioni per procedere con le attività “prodromiche” al rilascio del decreto di esproprio delle aree che serviranno a realizzare un sistema fotovoltaico. Il progetto ricade negli spazi esterni del nuovo centro oli di Enimed. L’impianto per la produzione è stato definito da Eni New Energy, sempre del gruppo della multinazionale. Il dipartimento palermitano ha rilasciato il decreto che delega alla stessa società tutte le attività di esproprio “non provvedimentali” che precedono il rilascio del decreto vero e proprio. L’azienda del gruppo Eni, già negli scorsi mesi aveva avanzato istanza per il riconoscimento della pubblica utilità, così da accelerare le procedure.