“Somme per festeggiamenti arrivano da fondi vincolati Srr”, Marino: “Nessun legame con Tari”

Mazzarino. “Non c’è nessun legame tra l’organizzazione di eventi per le festività e la Tari sui rifiuti”. Il sindaco Vincenzo Marino si rivolge ai consiglieri di opposizione Franco Lo Forte, Livio D’Aleo e Santo Vicari, che negli ultimi giorni hanno sollevato diverse perplessità sui festeggiamenti con fondi di Srr4, società che coordina il sistema locale dei rifiuti. “La tassazione locale sui rifiuti non ha nessun collegamento con le feste o con le attività sponsorizzate dalla Srr4, che non provocano nessun aumento per il semplice motivo che non entrano nel Piano economico finanziario, dal quale scaturisce la tassazione – dice Marino – nei compiti principali e istituzionali della Srr4 c’è la comunicazione istituzionale rivolta a tutti i Comuni e quindi ai cittadini facenti parte della società per la regolamentazione del servizio. Per queste attività sono previste e allocate delle somme a destinazione vincolata”.