Niscemi. Continuano i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri, i militari dellalocale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un23enne pregiudicato del posto. In particolare, i Carabinieri notavano il ragazzo intento a cedere dello stupefacente a un giovane e – a seguito della perquisizione personale e dell’abitazione – i militari rinvenivano altre dosi di hashish, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga nonché un foglio manoscritto indicante i nominativi degli acquirenti e le somme spettanti. Sequestrati oltre 500 euro nella sua disponibilità, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.