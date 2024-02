Vittima delle violenze del marito, ora lui è in carcere: lei e la figlia lasciano la comunità

Gela. Una donna vittima del marito, con violenze e maltrattamenti. Una situazione che spinse ad attuare misure stringenti di protezione. Lei e la figlia, ancora minore, sono state trasferite in una struttura protetta. Intanto, però, il marito è stato destinatario di un provvedimento restrittivo, con il trasferimento in carcere. Una situazione che secondo il legale della donna non pone rischi immediati e così, anche su indicazioni della sua assistita, ha avanzato azione per richiedere il ritorno in città sia di lei che della figlia. Il tribunale minorile si è pronunciato favorevolmente, accogliendo quanto posto dal legale Gianmarco Cammalleri. L’assenza del marito, che pare soffra anche di disturbi psichici, per il tribunale dei minori evita pericoli.