Strade cittadine in abbandono, l’assessore Costa: “Nulla da dire in questa fase”

Gela. Rattoppi malfatti, buche profonde e asfalto che si divora l’antico basolato. Le strade del centro storico cittadino sono in condizioni drammatiche.

Basta fare un giro per le vie a nord di Corso Vittorio Emanuele per rendersi conto della situazione di degrado in cui versa la maggior parte del manto stradale sventrato in più punti da lavori di cantiere lasciati a metà o ricoperti alla bene e meglio, che trasformano un normale percorso urbano in un rally su percorso accidentato.

Sono tante le segnalazioni all’ordine del giorno da parte di cittadini che hanno dovuto fare i conti con danneggiamenti seri delle loro auto causate dalle condizioni del manto stradale. Pneumatici squarciati o braccetti e sospensioni distrutte sono il dazio da pagare per chi percorre le vie del centro storico.

Tante infatti anche le cadute di anziani o donne che sono finiti a terra a causa delle strade sconnesse o dei marciapiedi pressoché impercorribili.

Una situazione che si trova un po’ in tutto il centro storico, che negli ultimi mesi soprattutto è stato interessato da lavori per la rete idrica o per la fibra. Nella maggior parte dei casi però le ditte hanno semplicemente rattoppato con sufficienza gli scavi, spesso deturpando anche il caratteristico basolato tipico del centro cittadino, senza che nessuno abbia mai controllato la qualità dei ripristini.

E non va meglio in una delle strade più importanti e storiche del centro cittadino, la principale arteria di collegamento tra il salotto della città ed il Lungomare.

Per i tanti pedoni che la attraversano a piedi ma anche per le auto che scendono in direzione lungomare l’antica via si è trasformata in un percorso ad ostacoli, senza ovviamente considerare il lato estetico e storico completamente deturpato.