Strade dissestate dopo lavori, squadra per controlli: “Sui cantieri massima attenzione”

Gela. Strade dissestate dopo gli interventi delle società che si occupano di servizi come quelli idrici, elettrici o per la posa della fibra ottica. L’amministrazione comunale sta cercando di fare il punto della situazione, per imporre parametri precisi sui ripristini. Il vertice che si sarebbe dovuto tenere a Palazzo di Città, insieme ai rappresentanti delle aziende, è slittato, causa “maratona” per il bilancio. L’assessore Ivan Liardi e il dirigente Antonino Collura, la prossima settimana, dovrebbero riuscire a mettere insieme tutte le parti. Gli interventi vengono troppo spesso lasciati in condizioni precarie, causando pericoli non da poco per il traffico e per chi si muove a piedi. “Abbiamo organizzato una squadra di dipendenti comunali, che per due giorni alla settimana – dice l’assessore Liardi – effettuerà sopralluoghi e controlli in tutte le aree della città. Valuteranno il rispetto degli obblighi previsti, anche nei cantieri”. L’assessorato ai lavori pubblici sta tentando di avere maggiori certezze anche sugli attuali cantieri pubblici, ancora aperti. I problemi maggiori sembrano riguardare il completamento di viale Mediterraneo, ad oggi con lavori in corso quasi esclusivamente nel primo trattato. “Abbiamo inviato una nuova pec – dice ancora l’assessore – chiedendo che il rup e il direttore dei lavori facciano un quadro preciso dell’attuale situazione. Pare ci siano problemi per la fornitura dei materiali, ma questa non è una questione che possa toccare il Comune”. Anche la riqualificazione di via Niscemi sta generando non poche contestazioni, anche se a Palazzo di Città ritengono che si possa chiudere a breve. “Sono ritardi di pochi giorni”, precisa l’assessore. Intanto, il bilancio di previsione appena varato avrà un’immediata variazione.