Strade pericolose e incidenti sempre più frequenti, Fiab: “Disinteresse amministrazione”

Gela. “La situazione stradale in città è insostenibile”. Sono direttamente i responsabili dell’associazione Fiab, il presidente Simone Morgana e il vice Giuseppe Romano, a “diffidare” l’amministrazione comunale affinchè metta in atto interventi di ripristino della sicurezza. I rappresentanti Fiab richiamano anche l’incidente sul lungomare che si è verificato proprio stamattina. “La situazione della sicurezza stradale in città è ormai palesemente fuori controllo. Poche ore fa l’ennesimo incidente dovuto alla velocità incontrollata delle automobili, ancora una volta la sorte ha voluto il non coinvolgimento di un pedone o di un ciclista, considerato anche il punto in cui il sinistro si è verificato. Assistiamo da anni al totale disinteresse da parte dell’amministrazione comunale nella gestione della sicurezza a garanzia degli utenti vulnerabili della strada, in violazione degli stessi principi sanciti proprio dal Codice della Strada, che impongono la protezione e la tutela di chi sulla strada è più debole, come pedoni e ciclisti. Non sono stati fatti interventi di moderazione del traffico, i limiti di velocità non vengono controllati, violati con spregio dagli automobilisti. Il centro storico, come tutti i quartieri, è in balia delle automobili, nessuna politica di incremento del trasporto pubblico, di restituzione dello spazio pubblico a pedoni e ciclisti, nessuna corsia dedicata ai ciclisti, nessun intervento di restringimento delle carreggiate per limitare la velocità, nessun controllo della sosta selvaggia. Non sono le buche il problema, non è l’asfalto reso liscio dalla pioggia, bisogna smetterla di trovare alibi e nascondere il problema, che è la velocità incontrollata, fattore determinante per questo bollettino disastroso che vede un’anarchica e autonoma gestione del traffico veicolare, della sosta, dei limiti di legge, da parte di chi guida, forse sicuro dell’impunità”, spiegano Morgana e Romano.