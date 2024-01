Studenti del classico in Senato, poi visita ai luoghi simbolo della giornata della memoria

Gela. Lezioni di storia ed educazione civica dal vivo e con trasferta romana per un gruppo di studenti delle classi terminali del liceo classico. Nell’ambito dello studio della Costituzione italiana, su progetto curato dalle docenti di storia e filosofia, Stefania Purpura, Laura Munna e Marzia Sinatra, i liceali mercoledì hanno potuto assistere alla seduta pomeridiana del Senato dedicata ad un tema di politica internazionale, la proroga all’autorizzazione a cedere mezzi ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Prima dell’ingresso in tribuna, il gruppo dell’Eschilo guidato dal dirigente Maurizio Tedesco è stato raggiunto dai due senatori gelesi Pietro Lorefice e Ketty Damante che hanno illustrato l’attività del Senato in generale e l’argomento che si stava trattando in quel momento.